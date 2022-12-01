Соболев приехал на заседание КДК после массовой драки в матче против «Зенита»

Нападающий «Спартак» Александр Соболев приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), чтобы разобрать драку в кубковом матче против «Зенита».

На вопрос почему он приехал один, форвард красно-белых отвечать не стал.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).