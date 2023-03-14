Спортивный директор «Локомотива» рассказал, почему Дзюба не поехал с командой на матч с «Акроном»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, почему форвард команды Артем Дзюбы будет отсутствовать на матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном».

— Микротравма.

— Говорили, что у него есть противопоказания для игры на синтетика и график тяжелый.

— Это да, но у него есть ушиб, полученный ранее. И с «Ахматом», и в предыдущем матче.

— Будет ли готов к «Краснодару»?

— Да.

Матч «Акрон» — «Локомотив» пройдет сегодня, 14 марта, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 17.30 по московкому времени.