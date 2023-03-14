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Сегодня, 17:13

Булыкин оценил шансы «Спартака» победить «Урал» в матче Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал предположение о том, как будут развиваться события в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между московским «Спартаком» и «Уралом» из Екатеринбурга.

«На этот раз устоять у «Урала» уже не получится. «Спартак» набрал хороший ход. И это не матч чемпионата, а кубковый. Поэтому москвичи приложат все усилия, чтобы хорошо сыграть и добиться комфортной победы. Думаю, что у них это получится», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В 18-м туре чемпионата РПЛ «Спартак» и «Урал» сыграли в Москве вничью со счетом 2:2.

Встреча пройдет сегодня, 14 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — 20.00 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10723430-bulykin-ocenil-shansy-spartaka-pobedit-ural-v-matche-kubka-rossii.html
Дмитрий Булыкин
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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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