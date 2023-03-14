«Акрон» — «Локомотив»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

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«Акрон» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Нападающего московской команды Артема Дзюбы нет в заявке на игру.

«Акрон»: Волков, Палиенко, Чудин, Азаров, Понсе, Зуев, Ходжаниязов, Шакуро, Савичев, Макаров, Песегов.

«Локомотив»: Худяков, Конти, Смольников, Тикнизян, Кузьмичев, Пиняев, Карпукас, Баринов, Глушенков, Миранчук, Игнатьев.

Начало матча в 17.30 мск.