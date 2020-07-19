Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу событий матча 1/2 финала Олимп-Кубка России «Урал» — «Химки». По ходу второго тайма «Химки» ведут 3:0.

«Спонсоры, вы еще не в «Химках»? Зря!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

«Химки» по итогам сезона Олимп-ФНЛ должны получить повышение и выйти в Тинькофф-РПЛ. Однако пока официально это информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут отказаться от повышения в классе и даже отправиться в Олимп-ПФЛ. При этом также появилась информация, что профинансировать выход клуба в РПЛ может «Спартак».