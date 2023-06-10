Деменко объяснил, от чего будет зависеть ход игры в Суперфинале FONBET Кубка России

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Максим Деменко оценил расстановку сил накануне Суперфинала FONBET Кубка России между столичным ЦСКА и «Краснодаром».

«Вряд ли можно выделить явного фаворита. ЦСКА более стабильно провел сезон, но в кубке зачастую это не имеет большого значения. В финал в любом случае выходят две сильные команды, каждая из которых может показать свой лучший футбол. По ходу сезона проигрывали более слабым соперникам и «Краснодар», и армейцы. Поэтому ход игры будет зависеть от того, кто забьет первым. Никакого значительного преимущества у ЦСКА от того, что матч пройдет в Москве, не появится. У краснодарцев вполне достаточно времени на перелет и отдых», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.