«Спартак» вылетел в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом»
15:50
«Спартак» отправился в Санкт-Петербург на игру 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Зенита».
Игра состоится 19 июля, начало — в 18.30 по московскому времени. Победитель сыграет в финале Кубка с победителем другого полуфинала «Урал» — «Химки».
? Летим в Питер на полуфинал Кубка России pic.twitter.com/XLbrMDOoFL— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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