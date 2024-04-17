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Сегодня, 17:24

«Спартак» сыграет с «Зенитом» без Бабича, Зобнина и Селихова

Руслан Минаев
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Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» не сможет рассчитывать на некоторых игроков в ответном матче с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Селихов и Бабич приболели. Зобнин продолжает восстановление», — цитирует Metaratings.ru руководителя пресс-служба красно-белых Дмитрия Зеленова.

Игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

Первая встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 2:1, дублем отметился Педро. За «Спартак» единственный гол забил Манфред Угальде.

Источник: Metaratings.ru
Александр Селихов
Роман Зобнин
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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