«Спартак» сыграет с «Зенитом» без Бабича, Зобнина и Селихова
«Спартак» не сможет рассчитывать на некоторых игроков в ответном матче с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Селихов и Бабич приболели. Зобнин продолжает восстановление», — цитирует Metaratings.ru руководителя пресс-служба красно-белых Дмитрия Зеленова.
Игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.
Первая встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 2:1, дублем отметился Педро. За «Спартак» единственный гол забил Манфред Угальде.
Источник: Metaratings.ru
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