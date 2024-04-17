Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:32

Мостовой поделился мнением о предстоящем матче «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«А что «Спартаку» это дает? Команда же не вылетает, даже если зацепится. Ну, допустим, выиграет сегодня «Зенит» 3:0, ну и что? А выиграет «Спартак» сегодня, ну пошумят, поговорят, но ничего не поменяется. Никто же не вылетит. Я спокойно к этому отношусь», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1.

Источник: Vprognoze
Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
2
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию»
Журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Спартак» сыграет с «Зенитом» без Бабича, Зобнина и Селихова
«Урал» — «Ростов»: Шеттине открыл счет в матче
Личка передал клубному музею «Оренбурга» розовый свитер
Тарханов считает, что «Зенит» пройдет «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
Булыкин рассказал, есть ли у «Спартака» шансы против «Зенита»
Хавбек «Балтики» Кузьмин назвал причины поражения от ЦСКА в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» сыграет с «Зенитом» без Бабича, Зобнина и Селихова

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости