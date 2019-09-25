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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак» против «КАМАЗа»: основной состав и Ребров в воротах

17:37

Стали известны составы «КАМАЗа» и «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России. Красно-белые выпустят на поле основной состав. Место в воротах займет Артем Ребров.

«КАМАЗ»: Кобзев, Евсеев, Бочаров, Криворучко, Аюкин, Кириллов, Воронин, Ушаков, Черный, Караев, Стефанович.

Запасные — Ионин, Михайлов, Клонцак, Никишин, Куражов, Яковлев, Чушъялов.

«Спартак»: Ребров, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Тил, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные — Максименко, Ещенко, Гапонов, Ананидзе, Гулиев, Мельгарехо, Умяров.

Матч «КАМАЗ» — «Спартак» начнется в 18.30 по московскому времени.

Трансляция матча «КАМАЗ» — «Спартак»

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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