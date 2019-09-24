«Спартак» прилетел в Татарстан на матч с «КАМАЗом»

«Спартак» прилетел на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Набережные Челны, где сыграет с «КАМАЗом», сообщается в Twitter московского клуба.

??? Красно-белые прилетели в Татарстан

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Завтра «Спартак» сыграет в гостях с «КАМАЗом» в рамках 1/16 финала ОЛИМП — Кубка России. Встреча состоится в Набережных Челнах, начало — в 18:30 по московскому времени.

?#КубокРоссии #КАМАЗСпартак #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/nrDDJhiFsC — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 24, 2019

Встреча состоится в среду, 25 сентября, в 18:30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию матча «КАМАЗ» — «Спартак».

Билеты на матч 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» проданы