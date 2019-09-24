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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак» прилетел в Татарстан на матч с «КАМАЗом»

22:47
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«Спартак» прилетел на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Набережные Челны, где сыграет с «КАМАЗом», сообщается в Twitter московского клуба.

Встреча состоится в среду, 25 сентября, в 18:30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию матча «КАМАЗ» — «Спартак».

Билеты на матч 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» проданы

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