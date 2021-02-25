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«Спартак» попросил РФС разобрать работу Левникова в кубковом дерби с «Динамо»

13:20
Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц пока не готов комментировать резонансные судейские решения в матчах 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0) и «Зенит» — «Арсенал»? (1:2).

При этом он сообщил, что красно-белые прислали в РФС письмо с просьбой рассмотреть на заседании экспертно-судейской комиссии работу арбитра Кирилла Левникова, который назначил пенальти в ворота Александра Максименко. На 15-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Виктор Мозес сыграл рукой в штрафной площади.

«Все комментарии после заседания ЭСК. Оно, вероятно, пройдет 27 февраля. Пока поступило письмо только от «Спартака» с просьбой рассмотреть работу Левникова», — сказал Хачатурянц.

(Виталий Айрапетов)

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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