«Спартак» попросил РФС разобрать работу Левникова в кубковом дерби с «Динамо»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц пока не готов комментировать резонансные судейские решения в матчах 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0) и «Зенит» — «Арсенал»? (1:2).

При этом он сообщил, что красно-белые прислали в РФС письмо с просьбой рассмотреть на заседании экспертно-судейской комиссии работу арбитра Кирилла Левникова, который назначил пенальти в ворота Александра Максименко. На 15-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Виктор Мозес сыграл рукой в штрафной площади.

«Все комментарии после заседания ЭСК. Оно, вероятно, пройдет 27 февраля. Пока поступило письмо только от «Спартака» с просьбой рассмотреть работу Левникова», — сказал Хачатурянц.

(Виталий Айрапетов)