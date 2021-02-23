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Рука Мозеса и пенальти в ворота «Спартака». Какова позиция УЕФА?

15:12
Виктор Мозес (слева) и Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Мозес (слева) и Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нашелся еще один эпизод, схожий с тем, в котором в матче «Динамо» — «Спартак» (2:0) судья Кирилл Левников после вмешательства видеоарбитров назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых за игру рукой Виктора Мозеса.

В учебных материалах УЕФА, подготовленных к сезону-2020/21, есть видеозапись одного из моментов матча Лиги чемпионов-2019/20 «Атлетико» — «Локомотив» (2:0). Судил его Виктор Кашшаи. Он сначала не назначил пенальти после контакта мяча с рукой Рифата Жемалетдинова, но поменял свое решение после вмешательства видеоассистента и просмотра повторов.

Сейчас УЕФА считает, что в таких ситуациях следует назначать пенальти, так как рука находится в неестественном положении и движется к мячу. Нужно было наказать железнодорожников 11-метровым, несмотря на то, что мяч из штрафной площади вынес другой игрок «Локомотива». Видимо, в моменте с участием Жемалетдинова УЕФА полагает, что контакт мяча с плечом произошел ниже уровня подмышки.

Если бы ситуация сложилась так, что игрок не успевал бы убрать руку (из-за силы удара или расстояния), и не было бы движения к мячу, тогда оснований для пенальти не возникло бы — это не считалось бы нарушением правил.

Хотя в судейском мире принято считать, что одинаковых моментов не бывает, но действия Жемалетдинова и Мозеса на самом деле очень похожи. Думаю, и департамент судейства РСФ, и экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (если туда обратится «Спартак») поддержат окончательное решение Левникова и согласятся с назначением 11-метрового удара в спартаковские ворота.

(Александр Бобров)

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