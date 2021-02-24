Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

РФС подтвердил, что матч «Уфа» — «Урал» состоится 3 марта

20:10
Теги:

В среду, 3 марта, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится перенесенный матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Уфой» и «Уралом», информирует сайт РФС.

Начало встречи — в 12.00 мск (14.00 по местному времени).

Матч между «Уфой» и «Уралом» должен был состояться 22 февраля. Но из-за сложных погодных условий, а именно низкой температуры, встречу было решено перенести на другую дату.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213160

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир