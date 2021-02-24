В среду, 3 марта, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится перенесенный матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Уфой» и «Уралом», информирует сайт РФС.

Начало встречи — в 12.00 мск (14.00 по местному времени).

Матч между «Уфой» и «Уралом» должен был состояться 22 февраля. Но из-за сложных погодных условий, а именно низкой температуры, встречу было решено перенести на другую дату.