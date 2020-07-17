«Спартак» показал тренировку перед матчем с «Зенитом»
20:08
«Спартак» продолжает подготовку к матчу 1/2 финала Олимп Кубка России против «Зенита», сообщает сайт москвичей. Встречал должна состояться 19 июля, начало — в 18.30 (мск).
Игроки «Спартака» провел насыщенную тренировку на тушинской базе под руководством главного тренера Доменико Тедеско. Напомним, что немецкий специалист дисквалифицирован до конца чемпионата России, но эта дисквалификация на распространяется на кубковые матчи.
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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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