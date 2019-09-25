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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак» основой с трудом прошел «КАМАЗ» в Кубке. Следующий соперник — «Ростов»

20:22
25 сентября. Набережные Челны. «КАМАЗ» — «Спартак» — 1:2. Дубль Понсе принес красно-белым победу в матче 1/8 финала Кубка. Фото ФК «Спартак»
25 сентября. Набережные Челны. «КАМАЗ» — «Спартак» — 1:2. Дубль Понсе принес красно-белым победу в матче 1/8 финала Кубка. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 2:1.

Дубль в составе победителей оформил Эсекиэль Понсе. За «КАМАЗ» забил Давид Караев.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет против «Ростова».

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Понсе, 21 (0:1). Караев, 24 — с пенальти (1:1). Понсе, 76 (1:2).

«КАМАЗ» (Набережные Челны): Кобзев, Бочаров, Криворучко, Евсеев, Аюкин, Стефанович (Чушъялов, 61), Черный, Ушаков (Клонцак, 89), Кириллов (Никишин, 85), Воронин, Караев.

«Спартак» (Москва): Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Зобнин, Крал, Тил (Ананидзе, 90+1), Ларссон (Мельгарехо, 60), Понсе.

Предупреждения: Стефанович, 13. Крал, 29. Жиго, 78. Зобнин, 87. Черный, 88.

Судьи: Турбин (Дмитров). Богач (Люберцы), Архипов (Ульяновск).

25 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

КАМАЗ — Спартак

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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