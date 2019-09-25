«Спартак» основой с трудом прошел «КАМАЗ» в Кубке. Следующий соперник — «Ростов»
«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 2:1.
Дубль в составе победителей оформил Эсекиэль Понсе. За «КАМАЗ» забил Давид Караев.
В 1/8 финала «Спартак» сыграет против «Ростова».
Олимп — Кубок России
1/16 финала
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Понсе, 21 (0:1). Караев, 24 — с пенальти (1:1). Понсе, 76 (1:2).
«КАМАЗ» (Набережные Челны): Кобзев, Бочаров, Криворучко, Евсеев, Аюкин, Стефанович (Чушъялов, 61), Черный, Ушаков (Клонцак, 89), Кириллов (Никишин, 85), Воронин, Караев.
«Спартак» (Москва): Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Зобнин, Крал, Тил (Ананидзе, 90+1), Ларссон (Мельгарехо, 60), Понсе.
Предупреждения: Стефанович, 13. Крал, 29. Жиго, 78. Зобнин, 87. Черный, 88.
Судьи: Турбин (Дмитров). Богач (Люберцы), Архипов (Ульяновск).
25 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
Первый гол Эсекеля Понсе в игре #КАМАЗСпартак#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/5Olx1OFuVG— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
Ответный мяч Давида Караева с пенальти. #МАТЧПРЕМЬЕР #КАМАЗСпартак pic.twitter.com/kas7Lvgi2p— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
Второй гол Эсекеля Понсе приносит красно-белым победу в матче и выход в 1/8 финала Олимп Кубка России.#МАТЧПРЕМЬЕР #КАМАЗСпартак pic.twitter.com/mRWYf812Un— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр