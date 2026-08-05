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Сегодня, 21:20

Карседо поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку на матче с «Оренбургом»: «Атмосфера была замечательной»

Федор Носов

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» (5:1) объяснил выбор, почему с капитанской повязкой вышел защитник Александр Джику.

— Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Сегодня атмосфера была замечательной, — сказал Карседо. — Отдельно слово благодарности отдам нашим юным участникам матча. Многие поучаствовали в разных ролях. (Матчдэй был посвящен детям, которые исполнили обязанности части профессий на игре. — Прим. «СЭ») Надеюсь, что сегодняшний день вдохновит их продолжать дальше, идти дальше и любить футбол.

— Почему выбрали Джику в качестве капитана. Почему? Кто принял решение?

— Я принял решение, потому что у нас есть три капитана иностранца и три русских игрока. Литвинов — российское сердце «Спартака», поговорил с ним, и он понял меня. Это лучший человек, с которым знаком.

— Не пугает ли такое спокойствие в команде? Это затишье перед бурей?

— В футболе всегда необходимо оставаться скромным. Мы понимаем сложность сезона. Это было непросто и в прошлом году. Мы являемся действующими победителями Кубка России, нужно повторить тот результат. Все прекрасно понимаем и идем дальше.

— Каковы шансы молодых игроков выходить в старте в Кубке России? Многие сегодня себя проявили.

— Мы очень рады за них. Все будет зависеть от них, мы смотрим за ними, многие тренируются с нами. Полех забил, Сорокин дебютировал. Молодые игроки важны, конкуренция в команде высокая. Мы стараемся развивать талантливых молодых игроков.

— Может ли Дмитриев играть вингера? В «Крыльях» был такой опыт.

— Дмитриев может играть на разных позициях. Он хорош с мячом, прибавил в оборонительных навыках. Главное не позиция, а готовность помогать.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
5:1
Оренбург

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Хуан Карлос Карседо
ФК Спартак (Москва)
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