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Ахметзянов: «Оренбург» не может купить Батракова и Кисляка. Мы сами таких должны взращивать»

Федор Носов

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после матча 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:5) заявил, что 18-летний нападающий Андрей Касаджиков должен играть наглее.

— Касаджиков хорошо сыграл. Стоило ли ему выйти в старте? Какие таланты есть еще у команды?

— Мы не поставили его в старте, так как хотели дать сыграть другим. У многих не получилось себя проявить. Андрей должен играть наглее. Мы работаем не так давно, поэтому мы понимаем, что физическое состояние не будет идеальным. Решили, что он выйдет во втором тайме. У нас, к сожалению, не инкубаторская система. Если бы таких было много, то был бы счастливым человеком. Мы не можем позволить себе купить Батракова и Кисляка. Мы сами таких должны взращивать. Возможно, что кому-то удастся себя проявить. После такого результата ничего не давит, отсюда можно начать расти.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
5:1
Оренбург

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ФК Оренбург
Ильдар Ахметзянов
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