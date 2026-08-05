Ахметзянов: «Оренбург» не может купить Батракова и Кисляка. Мы сами таких должны взращивать»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после матча 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:5) заявил, что 18-летний нападающий Андрей Касаджиков должен играть наглее.

— Касаджиков хорошо сыграл. Стоило ли ему выйти в старте? Какие таланты есть еще у команды?

— Мы не поставили его в старте, так как хотели дать сыграть другим. У многих не получилось себя проявить. Андрей должен играть наглее. Мы работаем не так давно, поэтому мы понимаем, что физическое состояние не будет идеальным. Решили, что он выйдет во втором тайме. У нас, к сожалению, не инкубаторская система. Если бы таких было много, то был бы счастливым человеком. Мы не можем позволить себе купить Батракова и Кисляка. Мы сами таких должны взращивать. Возможно, что кому-то удастся себя проявить. После такого результата ничего не давит, отсюда можно начать расти.