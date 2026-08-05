«Краснодар» — «Ахмат»: Шадыханов отменил пенальти в ворота «быков» из-за симуляции Щетинина

Главный арбитр матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ахмат» Павел Шадыханов отменил пенальти в ворота «быков».

На 9-й минуте полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев сбил в своей штрафной Кирилла Щетинина. Шадыханов указал на «точку», однако после вмешательства ВАР и просмотра повторов арбитр отменил 11-метровый, отметив симуляцию со стороны Щетинина.

Игра проходит на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.