Карседо: «Угальде мотивирован. Даку? Не комментирую футболистов не из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» (5:1) не стал комментировать присутствие на игре форварда «Рубина» Мирлинда Даку. Ожидается, что 28-летний нападающий в ближайшее время перейдет в московский клуб.

— У кого шансов больше выйти в старте с «Краснодаром»? У Угальде или у Даку, который был на матче?

— Угальде провел хороший матч, мог оформить хет-трик. Он мотивирован, делает много работы. Сегодня я рад тому, что он провел хороший матч. Я не даю комментарий по другим футболистам, которые не играют в нашей команде.

— «Спартак» выиграл золото десять лет назад, форвардами были Зе Луиш и Луис Адриано, которые выполняли разные функции. Вы отдали Гарсию в аренду, но есть Угальде. Хотите ли вы оставить его и был ли какой-то разговор с ним о конкуренции в составе?

— Угальде показал желание на поле. Это футболист, который выкладывается на полную. Да, он хочет оставаться в команде. Я тоже хочу, чтобы он играл в «Спартаке».