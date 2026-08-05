Ахметзянов извинился перед болельщиками «Оренбурга» после 1:5 от «Спартака»: «Пропускать пять мячей нельзя никогда»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов назвал печальным результат матча 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:5).

— Итог печальный. Пропускать пять мячей нельзя никогда. Это не зависит от соперника. Извиняемся перед болельщиками. Сегодняшний матч не похож на нас, — сказал Ахметзянов. — Выходя на поле, видишь лозунг «Историю пишут смелые». Мы хотели так сыграть. Для многих такая встреча — предел мечтаний. Возможно, что такое приснится во сне. Это дорогие и большие слова, нужно ценить. Робкие не пишут историю. Мы вышли не совсем смело. Не дали создать много моментов «Спартаку», но пропускали слишком простые голы, сами их создавали.

— Какая игра сложнее на старте сезона была для «Оренбурга» — с «Зенитом» (0:3 в РПЛ) или со «Спартаком»?

— Я не оцениваю соперников. У меня есть своя команда, мне нужно сделать так, чтобы клуб рос. Мы не можем отбывать номер и смотреть на соперника. С каждым днем надо становиться лучше. Моя объективность не будет высока.