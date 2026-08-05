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Ахметзянов извинился перед болельщиками «Оренбурга» после 1:5 от «Спартака»: «Пропускать пять мячей нельзя никогда»

Федор Носов

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов назвал печальным результат матча 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:5).

— Итог печальный. Пропускать пять мячей нельзя никогда. Это не зависит от соперника. Извиняемся перед болельщиками. Сегодняшний матч не похож на нас, сказал Ахметзянов. Выходя на поле, видишь лозунг «Историю пишут смелые». Мы хотели так сыграть. Для многих такая встреча — предел мечтаний. Возможно, что такое приснится во сне. Это дорогие и большие слова, нужно ценить. Робкие не пишут историю. Мы вышли не совсем смело. Не дали создать много моментов «Спартаку», но пропускали слишком простые голы, сами их создавали.

— Какая игра сложнее на старте сезона была для «Оренбурга» — с «Зенитом» (0:3 в РПЛ) или со «Спартаком»?

— Я не оцениваю соперников. У меня есть своя команда, мне нужно сделать так, чтобы клуб рос. Мы не можем отбывать номер и смотреть на соперника. С каждым днем надо становиться лучше. Моя объективность не будет высока.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
5:1
Оренбург

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ФК Оренбург
Ильдар Ахметзянов
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