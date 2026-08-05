Семак: «Дуглас Сантос лучше смотрится функционально, Луис Энрике нужно прибавлять»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние бразильцев Дугласа Сантоса и Луиса Энрике после выступления на чемпионате мира-2026.

Сантос провел 45 минут в матче с «Оренбургом» (3:0) во 2-м туре РПЛ 2 августа, на счету Энрике 21 минута в этой игре.

«Они уже принимают участие в матчах чемпионата. Дуглас лучше смотрится функционально. Луис Энрике нужно прибавлять. Они играют, чтобы набирать оптимальные кондиции», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ» перед игрой с «Балтикой» в кубковом матче.