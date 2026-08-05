«Краснодар» — «Ахмат»: команды не открыли счет в первом тайме

«Краснодар» и «Ахмат» не забили голов в первом тайме матча 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0.

В первой половине игры «быки» нанесли 3 удара в створ ворот соперника, у грозненцев ни одного удара в створ.

На 11-й минуте главный арбитр Павел Шадыханов отменил пенальти в ворота черно-зеленых после вмешательства ВАР и показал желтую карточку полузащитнику «Ахмата» Кириллу Щетинину за симуляцию.

Игра проходит на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.