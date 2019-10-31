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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Ростовом» в Кубке

11:10
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«Спартак» и «Ростов» сыграют в Москве матч 1/8 финала Олимп-Кубка России. Пресс-служба красно-белых обратилась к болельщикам накануне игры.

— Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков на стадионе во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе матча. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года в силу вступил закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил предусматривается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток с последующим запретом на посещение матчей сроком от года до семи лет, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Встреча «Спартак» — «Ростов» пройдет на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 30 октября, начало — в 19.30 (мск).

Спартак — Ростов

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-10-31-vazhnaya_informatsiya_pered_kubkovym_matchem_spartak__rostov/

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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