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Сегодня, 19:30

«Спартак» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в матче группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Спартак» — «Крылья Советов» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Спартак» — «Крылья Советов» можете отслеживать в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
19 сент, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

В августе «Спартак» обыграл «Крылья» в гостевом матче группы Кубка России со счетом 3:0. С тем же счетом красно-белые победили самарцев в матче 3-го тура чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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