«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы на матч Кубка России

Тренерские штабы «Спартака» и «Краснодара» огласили стартовые составы на матч 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене». Начало — в 20.45 мск.

Стартовые состав:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Бабич, Рябчук, Классен, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Мелешин.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Арутюнян, Эктов, Ленини, Кривцов, Баньяц, Ахметов, Мозес, Кокшаров.

Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов.