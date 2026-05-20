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«Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция Суперфинала Кубка России

Суперфинал Кубка России сезона-2025/2026 пройдет в «Лужниках» 24 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Максименко (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в Суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 24 мая. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Суперфинал.
24 мая, 18:00. Лужники (Москва)
Спартак
1:1
Краснодар

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В финале Пути РПЛ «Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти — 0:0 (6:5 пен.). В финале Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА с минимальным счетом — 1:0.

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