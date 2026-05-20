Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Судейство

Судья Танашев назначен на суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

Сергей Ярошенко
Инал Танашев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС назначил арбитров и инспектора на суперфинал FONBET Кубка России сезона-2025/26 между «Спартаком» и «Краснодаром». Матч пройдет 24 мая (воскресенье) в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18.30 по московскому времени.

Главным арбитром назначен Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Резервный судья — Евгений Буланов, резервный ассистент — Денис Петров. Видеоарбитр (ВАР) — Артур Федоров, АВАР (ассистент ВАР) — Сергей Цыганок. Инспектором матча будет Николай Левников.

Для Танашева это первый финал в карьере. 28-летний арбитр станет самым молодым рефери в истории решающих матчей национального кубка.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Инал Танашев (судья)
Читайте также
На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание. Что известно
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
Мостовой отказывается от «Рубина», Кисляку нашли клуб в Турции. Трансферные слухи РПЛ
Два сотрудника Запорожской АЭС пострадали при атаке дрона ВСУ
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Зеленский заявил о получении ракет к системам Patriot
Популярное видео
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Суперфинал Кубка России «Краснодар» — «Спартак»: матч за трофей
Слишкович назвал Селихова одним из лучших вратарей России: «Доказал это сто раз»
Барко набил татуировку в честь победы «Спартака» в Кубке России
Мусаев о критике Боселли: «Про Баджо тоже все говорили, но до него не забили Барези и Массаро»
Умяров: «Музей «Спартака» выставил разбитый кубок. Ради этого можно было его разбить»
Карседо: «Барко играл в финале Кубка России на уколах, очень благодарен ему»
Карседо: «Мы делали все, чтобы вернуть «Спартак» в те времена, когда он побеждал и это было нормой»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бояринцев считает «Краснодар» фаворитом суперфинала Кубка России

«Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция Суперфинала Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости