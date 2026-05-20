Судья Танашев назначен на суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

РФС назначил арбитров и инспектора на суперфинал FONBET Кубка России сезона-2025/26 между «Спартаком» и «Краснодаром». Матч пройдет 24 мая (воскресенье) в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18.30 по московскому времени.

Главным арбитром назначен Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Резервный судья — Евгений Буланов, резервный ассистент — Денис Петров. Видеоарбитр (ВАР) — Артур Федоров, АВАР (ассистент ВАР) — Сергей Цыганок. Инспектором матча будет Николай Левников.

Для Танашева это первый финал в карьере. 28-летний арбитр станет самым молодым рефери в истории решающих матчей национального кубка.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max