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Судейство

Мажич — о судейском назначении Танашева на суперфинал FONBET Кубка России: «Он готов»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал выбор арбитров на суперфинал FONBET Кубка России сезона-2025/26 между «Спартаком» и «Краснодаром».

20 мая стало известно, что главным арбитром на матч «Спартак» — «Краснодар» назначен Инал Танашев. 28-летний арбитр станет самым молодым рефери в истории финалов национального Кубка.

Помощниками Танашева назначены Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Резервный судья — Евгений Буланов, а резервный ассистент — Денис Петров. На ВАР будет работать Артур Федоров, на АВАР — Сергей Цыганок. Инспектором матча станет Николай Левников.

«Это будет молодая судейская команда. Я уверен, они готовы. Танашев находится в хорошей форме. У меня не было вопросов, когда обсуждал, кто будет судьей на суперфинале Кубка», — приводит слова Мажича «Матч ТВ».

Суперфинал, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар», состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры запланировано на 18.00 по местному времени.

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Инал Танашев (судья)
Милорад Мажич
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