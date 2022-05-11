«Спартак» — «Енисей»: Бакаев увеличил преимущество красно-белых в начале второго тайма

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев увеличил преимущество красно-белых в полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» — 2:0.

На 56-й минуте Бакаев получил мяч справа в чужой штрафной и точно пробил в дальний от себя угол ворот красноярцев.

Бакаев забил свой третий гол в сезоне-2021/22 и второй в нынешнем розыгрыше Кубка.

Победитель матча «Спартак» — «Енисей» сыграет в финале Кубка против московского «Динамо». Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».