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«Спартак» — «Енисей»: Бакаев увеличил преимущество красно-белых в начале второго тайма

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев увеличил преимущество красно-белых в полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» — 2:0.

На 56-й минуте Бакаев получил мяч справа в чужой штрафной и точно пробил в дальний от себя угол ворот красноярцев.

Бакаев забил свой третий гол в сезоне-2021/22 и второй в нынешнем розыгрыше Кубка.

Победитель матча «Спартак» — «Енисей» сыграет в финале Кубка против московского «Динамо». Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Енисей&raquo;. «Спартак» — «Енисей»: кто выйдет в финал Кубка? Онлайн и видеотрансляция матча
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей
Зелимхан Бакаев
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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