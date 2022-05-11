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Хлусевич о первом тайме полуфинала БЕТСИТИ Кубка России с «Енисиеем»: «Надо было забивать два-три мяча»

Хлусевич заявил, что «Спартаку» нужно реализовывать свои моменты в матче БЕТСИТИ Кубка России с «Енисеем»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги первого тайма матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Енисеем».

«Конечно надо стараться реализовывать каждый момент. Понятно, что каждый не получится. Но из тех моментов, что были, надо было забивать два-три мяча. Забили всего один. Достаточно сложный матч проводим, поэтому надо реализовывать такие моменты», — приводит слова Хлусевича пресс-слуба московского клуба.

После первого тайма «Спартак» обыгырвает «Енисей» со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил нападающий москвичей Квинси Промес. Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

Источник: https://telesco.pe/fcsmtg/972
Даниил Хлусевич
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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