Хлусевич о первом тайме полуфинала БЕТСИТИ Кубка России с «Енисиеем»: «Надо было забивать два-три мяча»

Хлусевич заявил, что «Спартаку» нужно реализовывать свои моменты в матче БЕТСИТИ Кубка России с «Енисеем»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги первого тайма матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Енисеем».

«Конечно надо стараться реализовывать каждый момент. Понятно, что каждый не получится. Но из тех моментов, что были, надо было забивать два-три мяча. Забили всего один. Достаточно сложный матч проводим, поэтому надо реализовывать такие моменты», — приводит слова Хлусевича пресс-слуба московского клуба.

После первого тайма «Спартак» обыгырвает «Енисей» со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил нападающий москвичей Квинси Промес. Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.