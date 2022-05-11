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Сегодня, 21:05

«Спартак» — «Енисей»: Максименко отбил мяч на линии ворот, судья не засчитал гол

Иван Торопцев
Корреспондент
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Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Енисей».
Фото Матч ТВ
Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Енисей».
Фото Матч ТВ
Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Енисей».
Фото Матч ТВ
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В полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем» возник спорный эпизод.

На 61-й минуте встречи вратарь красно-белых Александр Максименко отбил мяч после удара Валерия Кичина после розыгрыша углового.

Скриншот трансляции матча "Спартак" - "Енисей". Фото Матч ТВ
Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Енисей».
Матч ТВ

Через полминуты после эпизода главный судья матча Сергей Карасев остановил игру из-за вмешательства ВАР. Тот сообщил Карасеву, что Максименко мог отбить мяч уже после того, как тот пересек линию ворот.

Скриншот трансляции матча "Спартак" - "Енисей". Фото Матч ТВ
Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Енисей».
Матч ТВ
Скриншот трансляции матча "Спартак" - "Енисей". Фото Матч ТВ
Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Енисей».
Матч ТВ

Карасев не стал самостоятельно смотреть повтор — вероятно, ВАР Евгений Турбин в итоге сообщил коллеге, что нельзя точно установить полное пересечение мячом линии ворот.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

Александр Максименко
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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