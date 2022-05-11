«Спартак» — «Енисей»: Максименко отбил мяч на линии ворот, судья не засчитал гол

В полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем» возник спорный эпизод.

На 61-й минуте встречи вратарь красно-белых Александр Максименко отбил мяч после удара Валерия Кичина после розыгрыша углового.

Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Енисей». Матч ТВ

Через полминуты после эпизода главный судья матча Сергей Карасев остановил игру из-за вмешательства ВАР. Тот сообщил Карасеву, что Максименко мог отбить мяч уже после того, как тот пересек линию ворот.

Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Енисей». Матч ТВ

Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Енисей». Матч ТВ

Карасев не стал самостоятельно смотреть повтор — вероятно, ВАР Евгений Турбин в итоге сообщил коллеге, что нельзя точно установить полное пересечение мячом линии ворот.