На 103-й минуте матча 1/4 финала Олимп-Кубка России «Спартак» — ЦСКА ошибся арбитр Сергей Иванов, показав вторую желтую карточку спартаковцу Эсекиэлю Понсе и удалив его.

103-я минута матча «Спартак» — ЦСКА.

Судья неверно оценил единоборство нападающего с защитником Вадимом Карповым и решил применить дисциплинарную санкцию, хотя ему следовало ограничиться назначением штрафного удара.

103-я минута матча «Спартак» — ЦСКА.

Видеоарбитр Евгений Турбин не имел права вмешаться в действия рефери и исправить его ошибку. ВАР не оценивает вердикт арбитра, когда выносится предупреждение. Даже если оно второе. (Александр Бобров)