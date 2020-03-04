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«Спартак» — ЦСКА: за что арбитр удалил Понсе?

21:57
103-я минута матча «Спартак» — ЦСКА. 103-я минута матча «Спартак» — ЦСКА. 103-я минута матча «Спартак» — ЦСКА.
103-я минута матча «Спартак» — ЦСКА.
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На 103-й минуте матча 1/4 финала Олимп-Кубка России «Спартак» — ЦСКА ошибся арбитр Сергей Иванов, показав вторую желтую карточку спартаковцу Эсекиэлю Понсе и удалив его.

103-я минута матча «Спартак» - ЦСКА.
103-я минута матча «Спартак» — ЦСКА.

Судья неверно оценил единоборство нападающего с защитником Вадимом Карповым и решил применить дисциплинарную санкцию, хотя ему следовало ограничиться назначением штрафного удара.

103-я минута матча «Спартак» - ЦСКА.
103-я минута матча «Спартак» — ЦСКА.

Видеоарбитр Евгений Турбин не имел права вмешаться в действия рефери и исправить его ошибку. ВАР не оценивает вердикт арбитра, когда выносится предупреждение. Даже если оно второе. (Александр Бобров)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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