Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил гол в дополнительное время матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА. Счет стал 3:2 в пользу красно-белых.

Александр Максименко сильным ударом выбил мяч от ворот. Ларссон опередил в забеге Игоря Дивеева и в одно касание из пределов штрафной пробил в дальний угол ворот Игорь Акинфеева. Голкипер армейцев не успел вовремя сложиться и пропустил мяч под рукой.

Ларссон помчался праздновать гол к трибуне со спартаковскими фанатами. Туда же стянулись все игроки красно-белых. Прибежал и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.