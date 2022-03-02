«Сочи» — ЦСКА: Карраскаль, Языджи, Нобоа и Кассьерра выйдут на поле с первых минут
Стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
«Сочи» и ЦСКА объявили составы на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Родригау, Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Кассьерра.
Запасные: Адамов, Заболотный, Дркушич, Макарчук, Юсупов, Мелкадзе, Воробьев, Попов, Жоаузинью.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Обляков, Гбамен, Зайнутдинов, Карраскаль, Языджи, Заболотный.
Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Мухин, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Магнуссон, Медина, Щенников, Яковлев.
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 2 марта. Начало — в 18.00 (мск).
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