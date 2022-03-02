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Сегодня, 17:06

«Сочи» — ЦСКА: Карраскаль, Языджи, Нобоа и Кассьерра выйдут на поле с первых минут

Стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Иван Торопцев
Корреспондент

«Сочи» и ЦСКА объявили составы на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Родригау, Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Кассьерра.

Запасные: Адамов, Заболотный, Дркушич, Макарчук, Юсупов, Мелкадзе, Воробьев, Попов, Жоаузинью.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Обляков, Гбамен, Зайнутдинов, Карраскаль, Языджи, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Мухин, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Магнуссон, Медина, Щенников, Яковлев.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 2 марта. Начало — в 18.00 (мск).

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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