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Сегодня, 16:45

«Сочи» — ЦСКА: где смотреть и во сколько начало трансляции матча БЕТСИТИ Кубка России

Матч «Сочи» — ЦСКА в 1/8 финала Кубка России состоится 2 марта в 18.00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Новичок ЦСКА Юсуф Языджи празднует первый гол за армейцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В среду, 2 марта, «Сочи» на своем поле примет ЦСКА в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Армейцы не могут обыграть сочинцев уже три матча подряд в чемпионате России. В первом круге нынешнего сезона ЦСКА крупно проиграл — 1:3. Всего команды провели пять очных встреч из которых армейцы выиграли только одну.

Следить за матчем «Сочи» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА

Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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