В среду, 2 марта, «Сочи» на своем поле примет ЦСКА в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Армейцы не могут обыграть сочинцев уже три матча подряд в чемпионате России. В первом круге нынешнего сезона ЦСКА крупно проиграл — 1:3. Всего команды провели пять очных встреч из которых армейцы выиграли только одну.

Следить за матчем «Сочи» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.