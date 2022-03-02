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«Алания» победила тульский «Арсенал» и вышла в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
2 марта. Владикавказ. «Алания» — «Арсенал» Тула — 1:0.
Фото ФК «Алания».

«Алания» принимала на своем поле «Арсенал» из Тулы в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команда из Владикавказа одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Победный мяч забил полузащитник Владимир Хубулов. Он отличился уже на 4-й минуте матча.

Таким образом, «Алания» пробилась в 1/4 финала Кубка России.

Отметим, что главный тренер туляков Миодраг Божович пропускал эту встречу. Он отбывал дисквалификацию. Специалист из Черногории наблюдал за матчем с трибуны.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 16:00. Республиканский стадион Спартак (Владикавказ)
Алания
1:0
Арсенал Т
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Кобзев (Москва)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Болотенков (Москва)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2021-2022/playoff/
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
Миодраг Божович
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2
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