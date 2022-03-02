«Алания» победила тульский «Арсенал» и вышла в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России

«Алания» принимала на своем поле «Арсенал» из Тулы в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команда из Владикавказа одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Победный мяч забил полузащитник Владимир Хубулов. Он отличился уже на 4-й минуте матча.

Таким образом, «Алания» пробилась в 1/4 финала Кубка России.

Отметим, что главный тренер туляков Миодраг Божович пропускал эту встречу. Он отбывал дисквалификацию. Специалист из Черногории наблюдал за матчем с трибуны.