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«Броук Бойз» победили «Сатурн» в Кубке России благодаря голам Смолова и Ари

Алина Савинова

Медийная команда «Броук Бойз» на выезде обыграла «Сатурн» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Автором первого гола стал Федор Смолов, отличившийся на 63-й минуте. 35-летний футболист забил 158-й мяч за карьеру и сравнялся по данному показателю с Андреем Аршавиным.

На 90+6-й минуте преимущество гостей увеличил Ари, для которого этот матч стал дебютным за «Броук Бойз». 39-летний футболист начал игру в запасе и вышел на замену на 55-й минуте.

В четвертом раунде Пути регионов Кубка России «Броук Бойз» сыграют против «Сокола».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
11 сентября 2025, 19:30. Леон Арена (Раменское)
Леон Сатурн
0:2
Broke Boys

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Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Федор Смолов
Футбол
Кубок России
ФК Broke Boys
ФК Сатурн
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