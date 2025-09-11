«Броук Бойз» победили «Сатурн» в Кубке России благодаря голам Смолова и Ари

Медийная команда «Броук Бойз» на выезде обыграла «Сатурн» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Автором первого гола стал Федор Смолов, отличившийся на 63-й минуте. 35-летний футболист забил 158-й мяч за карьеру и сравнялся по данному показателю с Андреем Аршавиным.

На 90+6-й минуте преимущество гостей увеличил Ари, для которого этот матч стал дебютным за «Броук Бойз». 39-летний футболист начал игру в запасе и вышел на замену на 55-й минуте.

В четвертом раунде Пути регионов Кубка России «Броук Бойз» сыграют против «Сокола».