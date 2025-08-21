Смолов сыграет за «Броук Бойз» в Кубке России против курского «Авангарда»

Главный тренер медийной команды «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов рассказал, что форвард Федор Смолов сыграет в матче FONBET Кубка России против курского «Авангарда».

«Я могу сказать, что когда Федор пришел в команду, да, он не тренировался какое-то количество времени на поле до этого, то повел себя как профессионал. Его приняли в раздевалке так, как будто он тренировался с нами год, может, больше. Он выполнял все упражнения, все нагрузки, я еще состав не определял, но, скорее всего, он появится в старте. То, что примет участие в матче, даже не обсуждается. А вот основной состав или нет — все увидите», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

12 августа Смолов подписал контракт с «Броук Бойз». В сезоне-2024/25 35-летний нападающий вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России.

Матч между «Броук Бойз» и «Авангардом» пройдет 21 августа в Орле и начнется в 17.00 мск.