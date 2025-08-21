«Иркутск» и «Сибирь» сыграют во 2-м отборочном раунде пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 21 августа. Время начала игры на стадионе «Труд» в Иркутске — в 12.30 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

21 августа 2025, 14:30. Труд (Иркутск)

В прямом эфире трансляцию игры показывают на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 12.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Иркутск» — «Сибирь» можно в матч-центре на нашем сайте.

«Иркутск» и «Сибирь» на этом этапе начинают свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.