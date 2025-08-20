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20 августа 2025, 21:14

«Волгарь» нанес поражение «Чертаново» в Кубке России

Алина Савинова

«Волгарь» победил «Чертаново» в матче второго раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 3-й минуте открыл полузащитник московской команды Антон Хомяков. Затем «Волгарь» забил два гола подряд усилиями Дмитрия Лесникова и Олега Дмитриева.

В параллельном матче дня «Динамо» из Вологды обыграло питерское «Динамо» (1:0) благодаря единственному забитому мячу Данила Сподарца.

В следующем раунде «Волгарь» сыграет против пензенского «Зенита», а «Динамо» из Вологды — против победителя матча между «Текстильщиком» и «Тверью».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
20 августа 2025, 19:15. Центральный (Астрахань)
Волгарь
2:1
Чертаново
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
20 августа 2025, 19:15. Динамо (Вологда)
Динамо Вг
1:0
Динамо СПб
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ФК Волгарь
ФК Динамо (Вологда)
ФК Динамо (Санкт-Петербург)
ФК Чертаново
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