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Сегодня, 01:05

Сильянов: «Очень рад, что вернулся в сборную и начал играть в клубе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Очень рад, что вернулся в сборную и начал играть в клубе. Положительные эмоции. В «Локо» много хороших игроков, поэтому столько человек и вызвали. Моя цель? Как всегда — играть за сборную России и побеждать! Камерун — очень интересная сборная, там есть звезды. Матчи их пока не смотрели, но потом глянем», — цитирует Metaratings.ru Сильянова.

Учебно-тренировочные сборы стартуют в понедельник, 9 октября, в Новогорске и завершатся в понедельник, 16 октября.

Игроки сборной России&nbsp;&mdash; Александр Соболев (в&nbsp;центре) и&nbsp;Александр Головин (справа). Головин, Миранчук и Кузяев вошли в состав сборной России на октябрь
Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-lokomotiva-silyanov-moya-cel-igrat-za-sbornuyu-rossii-i-pobezhdat-291151/
Александр Сильянов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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