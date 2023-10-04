Сильянов: «Очень рад, что вернулся в сборную и начал играть в клубе»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Очень рад, что вернулся в сборную и начал играть в клубе. Положительные эмоции. В «Локо» много хороших игроков, поэтому столько человек и вызвали. Моя цель? Как всегда — играть за сборную России и побеждать! Камерун — очень интересная сборная, там есть звезды. Матчи их пока не смотрели, но потом глянем», — цитирует Metaratings.ru Сильянова.

Учебно-тренировочные сборы стартуют в понедельник, 9 октября, в Новогорске и завершатся в понедельник, 16 октября.