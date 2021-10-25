Шварц: «Наша задача — показать стопроцентную отдачу в кубковой игре с «Оренбургом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 3-го тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России с «Оренбургом».
«Нас ожидает интересное противостояние, — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо». — «Оренбург» — хорошая команда, которая занимает первое место в своем первенстве. Мы знаем, что нас ждет матч на искусственном поле. Конечно, для нас непривычно играть на таком покрытии. С другой стороны, в нынешнем сезоне у нас уже был подобный опыт в Уфе, где нам удалось победить. Поэтому не вижу в данном аспекте большой проблемы. Мы являемся фаворитами в предстоящей встрече, но нам нужно будет сыграть на максимуме, чтобы подтвердить свой статус. Наша задача — показать стопроцентную отдачу в кубковой игре».
Встреча «Оренбург» — «Динамо» состоится 26 октября в Оренбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-protiv-orenburga-vystavim-maksimalno-boevoi-sostav
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю