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Шварц: «Наша задача — показать стопроцентную отдачу в кубковой игре с «Оренбургом»

12:15
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 3-го тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России с «Оренбургом».

«Нас ожидает интересное противостояние, — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо». — «Оренбург» — хорошая команда, которая занимает первое место в своем первенстве. Мы знаем, что нас ждет матч на искусственном поле. Конечно, для нас непривычно играть на таком покрытии. С другой стороны, в нынешнем сезоне у нас уже был подобный опыт в Уфе, где нам удалось победить. Поэтому не вижу в данном аспекте большой проблемы. Мы являемся фаворитами в предстоящей встрече, но нам нужно будет сыграть на максимуме, чтобы подтвердить свой статус. Наша задача — показать стопроцентную отдачу в кубковой игре».

Встреча «Оренбург» — «Динамо» состоится 26 октября в Оренбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-protiv-orenburga-vystavim-maksimalno-boevoi-sostav

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