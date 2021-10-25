Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

ЦСКА сыграет кубковый матч с «Металлургом» без Акинфеева, Дивеева, Фернандеса и Заболотного

17:20
Теги:

Вратарь Игорь Акинфеев, нападающий Антон Заболотный, защитники Марио Фернандес и Игорь Дивеев не сыграют за ЦСКА в матче группового этапа Бетсити Кубка России против липецкого «Металлурга».

На выезд отправились 19 футболистов:

вратари Владислав Тороп, Данила Боков;

защитники: Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Яка Бийол, Георгий Щенников, Бруно Фукс;

полузащитники: Алан Дзагоев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Дмитрий Каптилович;

нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

Встреча состоится во вторник, 26 октября, в Липецке, начало в 17:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также
«Вложили миллиард в трассу. Уже нужно перекладывать асфальт...» Почему в России беда с биатлоном
0