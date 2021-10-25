ЦСКА сыграет кубковый матч с «Металлургом» без Акинфеева, Дивеева, Фернандеса и Заболотного

Вратарь Игорь Акинфеев, нападающий Антон Заболотный, защитники Марио Фернандес и Игорь Дивеев не сыграют за ЦСКА в матче группового этапа Бетсити Кубка России против липецкого «Металлурга».

На выезд отправились 19 футболистов:

вратари Владислав Тороп, Данила Боков;

защитники: Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Яка Бийол, Георгий Щенников, Бруно Фукс;

полузащитники: Алан Дзагоев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Дмитрий Каптилович;

нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

Встреча состоится во вторник, 26 октября, в Липецке, начало в 17:00 мск.