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Сергей Юран: «Регламент нужно править после окончания турнира»

16:52
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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал решение исполкома РФС о проведении матча полуфинала Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

— На мой взгляд, регламент нужно править после окончания турнира, — цитирует Юрана RT. — Немного непонятно, как можно делать это в преддверии полуфинала. Почему именно сейчас озаботились этой проблемой?

Думаю, руководство «Спартака» должно как-то отреагировать и попытаться оспорить решение РФС. Будь я руководителем клуба, у меня появилось бы желание задать вопрос: «Почему это сделано перед полуфиналом?» Ведь у «Спартака» есть шанс попасть в еврокубки. Слова Федуна? Это его мнение. Если он высказывает его, наверное, оно имеет под собой какую-то почву.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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