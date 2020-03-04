Сергей Семак: «Надеюсь, что Дзюба, Азмун и Дриусси будут готовы к «Уфе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что кадровые проблемы команды в атаке решатся к игре с «Уфой». В сегодняшней встрече 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Ахмата» (2:1) не смогли принять участие Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси.

— В нападении у нас сегодня вышел один Ригони. Ерохин же был вторым, оттянутым нападающим, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Это позиция, на которой он играл и раньше. Связано это решение с тем, что трое наших атакующих игроков — Дзюба, Азмун и Дриусси — не смогли принять участия в матче. Поэтому нам нужно было что-то придумывать. А Ерохин хорошо играет на втором этаже. В том числе и поэтому мы поставили его на этот матч.

Понимали его плюсы, а также то, что в этой игре нужно было повнимательнее относиться к стандартам соперника, поскольку у нас было всего два центральных защитника, хорошо играющих наверху. Нам было нужно усиливать этот компонент, что мы и попытались сделать при помощи Ерохина.

— Будет ли кто-либо из тройки Дзюба — Азмун — Дриусси готов к матчу с «Уфой»?

— Надеюсь, что готовы будут все трое. По крайней мере, есть надежда на это. Прогнозы касательно участия этих футболистов в следующем матче выглядят довольно оптимистично.