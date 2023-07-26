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Сегодня, 17:06

Балахнин назвал «Ростов» фаворитом матча FONBET Кубка России с «Рубином»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России между ростовчанами и «Рубином».

«Конечно, ростовчан можно назвать фаворитами, но на сегодня это условное понятие из-за того, что сезон только начался. Наверняка тренеры выпустят на эту игру экспериментальные составы. Лично мне как раз интересно смотреть в деле молодых ребят. Конечно, зрительский интерес угасает из-за того, что качество борьбы ниже. Сегодня молодой спортсмен выступает великолепно, а завтра показывает совсем другой уровень», — приводит слова Балахина «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 26 июля, «Ростов» и «Рубин» сыграют в 1-м туре группового турнира Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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