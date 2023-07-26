«Оренбург» — ЦСКА: армейцы в большинстве забили четыре безответных гола

ЦСКА громит «Оренбург» после первого тайма выездного матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

Армейцы забили три гола в течение 10 минут — с 12-й по 22-ю минуту. После первого гола вратарь хозяев Алексей Кеняйкин получил прямую красную карточку за фол на Ярославе Арбузове за пределами штрафной.

В концовке тайма 4-й гол ЦСКА забил Федор Чалов, вышедший на матч с капитанской повязкой.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.