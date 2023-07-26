«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Крылья Советов» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 1-го тура группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Иванисеня, Бабкин, Гарре, Салтыков, Хубулов.

«Балтика»: Латышонок, Радмановац, Остойич, Осипов, Ламейра, Дудиев, Галоян, Аванесян, Лазарев, Гузина, Кузьмин.

Игра пройдет на стадионе «Самара Арена», начало — в 18.30 по московскому времени.