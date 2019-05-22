Сергей Балахнин: "Локомотив" имеет гораздо больше шансов на трофей"

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин​ считает, что у "Локомотива" больше шансов, чем у "Урала" на победу в финале Олимп-Кубка России. Тем не менее, он считает, что исход встречи непредсказуем.

– Всегда трудно прогнозировать, как сложится финальная игра, – цитируют "Известия" Балахнина. – Но, на мой взгляд, "Локомотив" имеет гораздо больше шансов на трофей. К тому же, "Урал" потерял очень важного игрока. Но случиться может все что угодно. Исход непредсказуем.

"Локомотив" – "Урал": Олимп-Кубок России, финал, 22 мая 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 18.30 (мск)